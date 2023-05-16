В Кремле отреагировали на обстрел Белгородской области запрещенными боеприпасами

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Кремль с осуждением относится к обстрелу Украиной Белгородской области запрещенным видом боеприпасов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Газета.ру".

По его словам, спецоперация продолжается и будет продолжаться, чтобы таких случаев не возникало.

"Мы самым решительным образом это осуждаем", – заявил представитель Кремля.

Ранее СМИ писали, что украинские войска нанесли удар по Белгородской области боеприпасами фосфорного типа. Отмечалось, что вечером 15 мая хутор Нижние Мельницы обстреляли 12 зажигательными боеприпасами калибра 122 сантиметра из РСЗО "Град".

Накануне сообщалось, что населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел украинских военных. Никто не пострадал, но в селах Безлюдовка и Графовка повредились линии электропередачи. Аварийные службы ликвидируют последствия обстрела и переподключают абонентов.