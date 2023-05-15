17:59Происшествия
Глава Белгородской области сообщил о массированном обстреле ВСУ
Фото: телеграм мэра Белгорода Вячеслава Гладкова
Населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел украинских военных, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал, но в селах Безлюдовка и Графовка повредились линии электропередачи. Аварийные службы ликвидируют последствия обстрела и переподключают абонентов.
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Также есть незначительные повреждения у базы отдыха. Там выбиты окна и посечены заборы.
В понедельник, 15 мая в барбершопе в центре Луганска произошел взрыв. В результате ЧП скончался один мирный житель.
Также травмы получили семь человек. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них молодой человек 17 лет и врио главы МВД по республике Игорь Корнет. Последний сейчас находится в реанимации.
Кадры второго взрыва в Луганске появились в Сети
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