Глава Белгородской области сообщил о массированном обстреле ВСУ

Фото: телеграм мэра Белгорода Вячеслава Гладкова

Населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел украинских военных, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, но в селах Безлюдовка и Графовка повредились линии электропередачи. Аварийные службы ликвидируют последствия обстрела и переподключают абонентов.

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Также есть незначительные повреждения у базы отдыха. Там выбиты окна и посечены заборы.

В понедельник, 15 мая в барбершопе в центре Луганска произошел взрыв. В результате ЧП скончался один мирный житель.

Также травмы получили семь человек. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них молодой человек 17 лет и врио главы МВД по республике Игорь Корнет. Последний сейчас находится в реанимации.

Кадры второго взрыва в Луганске появились в Сети