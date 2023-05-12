Шесть детей пострадали в результате обстрела Луганска

Фото: телеграм-канал "МВД ЛНР"

В результате обстрела ВСУ по Луганску пострадали шесть детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Четверым из них уже оказана помощь в полном объеме, еще двое подростков в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Кроме того, добавил Пасечник, в результате обстрела также пострадали объекты гражданской инфраструктуры: были разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов.

"Ранения детей – наша общая боль. Циничное преступление киевского режима не останется безнаказанным! Приложим все усилия для скорейшего выздоровления юных жителей", – написал врио главы республики.

В пресс-службе МВД ЛНР также сообщили, что при обстреле боевики ВСУ применили оперативно-тактический комплекс "Гром". По данным ведомства, разрушения получили административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам".

В МВД также сообщили, что в центре города была обнаружена ракета – ложная цель. По предварительной информации, это летательный аппарат типа ADM-160B американского производства.

Сотрудники экспертно-криминалистического центра ведомства изъяли и обследовали подозрительное устройство. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Луганске прогремели два взрыва. После громких хлопков над городом поднялись черные столбы дыма.

Позже Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей. По его информации, украинские войска открыли огонь по Ленинскому району города.