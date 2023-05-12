Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Луганске прогремели два взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

После громких хлопков над городом поднялись черные столбы дыма. Предположительно, дым начал подниматься в воздух в районе, где располагается один из заводов Луганска.

На место происшествия выехали сотрудники силовых ведомств и МЧС. 12 мая в регионе отмечают День Луганской Народной Республики.

Как сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, взрывы произошли из-за обстрела города со стороны украинской армии. При обстреле войска впервые использовали боеприпасы высокой дальности.

"Данные боеприпасы, скорее всего, ракетного типа, должны иметь дальность полета 150 километров", – уточнил он.

До этого ВСУ открыли огонь по населенному пункту Богатое в Запорожской области. В результате происшествия погибли два мирных жителя. Жилой дом получил разрушения.



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