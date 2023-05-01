Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

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Воздушная тревога была объявлена в ряде украинский областей вечером 1 мая. Это подтверждают данные официального ресурса для оповещения населения.

Сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в СМИ появились сообщения о звуках взрывов в Павлограде Днепропетровской области Украины. По информации председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, российские силы произвели удары по складам с горюче-смазочными материалами и боекомплектами в этом городе, которые украинские войска готовили для контрнаступления.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР