Российские силы поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром. Об этом сообщило министерство обороны России, опубликовав в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации.

"В районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ", – сообщается в публикации.

Также силами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 87 артиллерийским украинским подразделениям, живой силе и технике в 109 районах.

Ранее стало известно, что российские военные в ночь на 1 мая нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. На купянском направлении населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное уничтожены подразделения ВСУ, а вблизи населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка, Новоселовское и Розовка предотвращено наступление украинских диверсантов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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