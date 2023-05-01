ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины – Минобороны

Фото: Минобороны России

Российские военные в ночь на понедельник нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск", – сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что на купянском направлении населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное уничтожены подразделения ВСУ, а вблизи населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка, Новоселовское и Розовка предотвращено наступление украинских диверсантов.

В общей сложности за минувшие сутки на купянском направлении ликвидировано 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. А в районе села Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.

Накануне стало известно, что ВС РФ ликвидировали железнодорожный эшелон с боеприпасами украинских войск в районе Краматорска. В итоге было уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ.



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