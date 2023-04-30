Генерал-полковник Кузьменков назначен замминистра обороны по МТО

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы

Генерал-полковник Алексей Кузьменков стал заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению (МТО). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что до 2019 года он служил на различных должностях в органах МТО российских сил. С 2014 по 2018 год Кузьменков являлся главой Штаба МТО ВС РФ, после чего он стал заместителем командующего Южного военного округа по МТО.

Отмечается, что с 2019 года генерал-полковник являлся заместителем директора Федеральной службы войск нацгвардии РФ.

Ранее Владимир Путин присвоил воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову.

2 июня прошлого года Путин присвоил звание генерал-лейтенанта новому руководителю МЧС РФ Александру Куренкову. Он внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС в Совфед 23 мая 2022 года. Спустя два дня его назначили главой МЧС.

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