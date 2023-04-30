Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске на 100–150 метров

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о продвижении бойцов ЧВК на 100–150 метров в Артемовске. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

"Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись на 100–150 метров в Бахмуте (украинское название Артемовска. – Прим. ред.). Осталось 2,98 квадратного километра территории города", – сообщил Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы украинской стороны готовы к контрнаступлению, оно может начаться до 15 мая. По его словам, 9 мая ВСУ могут приостановить наступление, но до 15 мая оно точно начнется.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ракетные силы России нанесли удар по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске и подразделениям "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике.

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