Рогов сообщил об ударе по складам ВСУ в Павлограде

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Российские силы нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и боекомплектами (БК) в Павлограде Днепропетровской области Украины, которые ВСУ готовили для предполагаемого контрнаступления. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Павлограде. На данный момент воздушная тревога отменена во всех областях Украины.

До этого Рогов сообщил о двух взрывах, которые были слышны вечером 30 апреля в Бердянске Запорожской области. Уточняется, что звуки взрывов доносились из разных частей города.