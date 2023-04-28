В Киеве сообщили о повреждении электросети в Оболонском районе

Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

В Оболонском районе Киева после взрывов повредилась локальная линия электросети, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. Его слова передает РИА Новости.

Сообщалось о звуках взрывов в украинской столице. Затем городская администрация заявила о срабатывании системы противовоздушной обороны.

Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

До этого СМИ сообщали о том, что в Харькове были слышны несколько взрывов. После произошедшего в регионе объявили воздушную тревогу.

Позже взрывы были слышны в Киеве и еще нескольких областях Украины, в частности, в Кременчуге, Днепропетровске, Киевской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях.

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