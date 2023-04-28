Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Местные СМИ сообщают о звуках взрывов в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях страны.

Ранее СМИ сообщали, что в Харькове были слышны несколько взрывов. После произошедшего в регионе объявили воздушную тревогу. Подробной информации о возможных повреждения инфраструктуры не было.

До этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье. По его словам, они случились в разных районах города, однако наиболее громко их было слышно в Заводском, Космическом и Шевченковском.