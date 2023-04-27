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09:59

Происшествия

При взрыве у жилого дома в Мелитополе погиб полицейский

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Мелитополе прогремел взрыв, жертвой которого стал полицейский, сообщается в телеграм-канале пресс-службы ГУ МВД по Запорожской области.

ЧП произошло в 05:15 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова. Сработало неизвестное взрывное устройство.

В результате двое сотрудников полиции получили ранения. Впоследствии один из них скончался в больнице. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские диверсанты организовали взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе.

До этого сообщалось, что в результате взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе пострадал один человек.

Жилые кварталы Мелитополя попали под обстрел 2 апреля

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