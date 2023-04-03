Один человек пострадал при взрыве автомобиля в Мелитополе

Фото: РИА Новости

При взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области пострадал один человек, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

Врачи оказывают ему медицинскую помощь. По информации РИА Новости, пострадавшим оказался Максим Зубарев, занимавший должность главы администрации поселка Акимовка. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Причины взрыва устанавливаются.

Накануне ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области с РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. По словам главы администрации города Галины Данильченко, украинские военные прицельно били по гражданской инфраструктуре. Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

В администрации подчеркнули, что пострадали только мирные жители. Удар был нанесен по тяговой подстанции локомотивного депо, крыше многоквартирного дома и газовой трубе. В экстренных службах заявили, что все места прилетов – это объекты гражданской инфраструктуры, где нет военных объектов.

ВСУ обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и "Ольха"

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