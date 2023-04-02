ВСУ нанесли удар по Мелитополю из РСЗО с кассетными боеприпасами

Фото: телеграм-канал "Администрация города Мелитополя"

ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщила администрация города в телеграм-канале.

"По информации оперативных служб, удар по Мелитополю был осуществлен с РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов", — уточнили в мэрии.

По словам главы администрации города Галины Данильченко, украинские военные прицельно били по гражданской инфраструктуре.

"Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написала она в своем телеграм-канале.

Отмечается, что женщина с тяжелыми ранениями находится в реанимации, еще два человека госпитализированы, троих выписали. Состояние пострадавшей тяжелое, но врачи дают надежду, что спасут ее жизнь, заявила позднее Данильченко в эфире телеканала "Россия 24".

В администрации подчеркнули, что пострадали только мирные жители. Удар был нанесен по тяговой подстанции локомотивного депо, крыше многоквартирного дома и газовой трубе. В экстренных службах заявили, что все места прилетов – это объекты гражданской инфраструктуры, где нет военных объектов.

Специалисты работают над восстановлением электро- и газоснабжения.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 29 марта с помощью БПЛА атаковали газонасосную станцию в Белгороде. Дрон врезался в один из резервуаров, однако тот оказался пустым.

Позднее ВСУ обстреляли населенный пункт Нетайлово в Куйбышевском районе Донецка. Обстрел был зафиксирован в 04:00 (совпадает с московским временем) 1 апреля. Всего, по данным представительства ДНР, было выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров.



ВСУ обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и "Ольха"

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