Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

ВСУ обстреляли населенный пункт Нетайлово в Куйбышевском районе Донецка. Об этом в телеграм-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован в 04:00 (совпадает с московским временем). Всего, по данным представительства ДНР, было выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что село Черемошное в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто из местных жителей не пострадал.

До этого украинские войска обстреляли город Мелитополь Запорожской области. Представитель экстренных служб сообщил о попаданиях в объекты локомотивного депо города.

Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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