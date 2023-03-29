ВСУ обстреляли Мелитополь Запорожской области

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Бойцы украинской стороны утром атаковали город Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

"По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ в 5:30 по московскому времени зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения и разрушения", – говорится в сообщении.

Представитель добавил, что в результате атаки пострадавших не зафиксировали. На территории происшествия работают экстренные службы. До этого сообщалось, что в Мелитополе прогремели взрывы.

Ранее советника гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал, что 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с делегацией посетит ЗАЭС. Электростанцию осмотрят 18 человек. Карчаа поделился, что в этот же день произойдет ротация инспекторов агентства.

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