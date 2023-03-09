Энергоблоки ЗАЭС переводят в режим холодного останова после атаки по Днепровской ЛЭП

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Два энергоблока Запорожской АЭС начали переводить в режим холодного останова после атаки ВСУ по Днепровской ЛЭП, последней линии, питавшей электростанцию. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Сейчас два энергоблока переводятся из режима горячего останова в режим холодного останова", – сказал он.

Рогов назвал случившееся провокацией, призванной показать якобы неспособность России обеспечить безопасность на ЗАЭС, и в этом контексте призвал мировое сообщество повлиять на украинские власти.

Между тем в пресс-службе ЗАЭС уточнили, что рисков нарушения пределов безопасности на объекте в настоящее время нет, работу электростанции обеспечивают дизель-генераторы.

"В результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы... <...> Запасов топлива для обеспечения работы дизель-генераторов достаточно, и они постоянно пополняются", – уточнили там.

Радиационный фон в районе объекта остается в норме. Он соответствует показателям, необходимым для нормальной работы энергоблоков.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал опасной и непредсказуемой ситуацию с ядерной безопасностью на Украине. Особую озабоченность он выразил в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.



Новости часа: ООН выразила готовность к посредничеству в демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!