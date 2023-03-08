ВСУ атаковали зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара

Фото: телеграм-канал "Kur LIFE (cпецкор Ольга Курлаева)"

Бойцы украинской стороны с помощью дронов атаковали зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации города Эдуард Сеновоз.

"В результате атаки возник пожар на площади 4 гектара, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающую город и насосную станцию. Несмотря на угрозу повторной атаки украинских дронов, сотрудники противопожарной службы, Росгвардии, а также военнослужащие продолжают бороться с огнем", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Сеновоза, работе Запорожской АЭС ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что бойцы Западного военного округа (ЗВО) пресекли попытку прорыва украинских войск. Командир зенитной батареи рассказал об уничтожении группы пехоты Украины на краснолиманском направлении.

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