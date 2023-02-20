Гросси назвал непредсказуемой ситуацию с ядерной безопасностью на Украине

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал опасной и непредсказуемой ситуацию с ядерной безопасностью на Украине.

"Ситуация с ядерной безопасностью на Украине, особенно на Запорожской АЭС, по-прежнему опасна и непредсказуема", – передает РИА Новости его слова.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что украинские войска складируют поставляемые западными странами вооружения на территориях атомных электростанций, понимая, что это убережет их от российских ударов.

По его словам, это касается прежде всего боеприпасов большого калибра, дефицитных и дорогих ракет для зарубежных систем ПВО, а также реактивных систем залпового огня HIMARS.

Позднее Гросси заявил, что инспекторы не обнаружили военную технику на территориях украинских атомных электростанций.



Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили военную технику на украинских АЭС

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