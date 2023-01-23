В СВР заявили, что Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территориях АЭС

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ВСУ складируют поставляемые западными странами вооружения на территориях атомных электростанций, понимая, что это убережет их от российских ударов. Об этом говорится в заявлении директора СВР Сергея Нарышкина, опубликованном на сайте ведомства.

"В Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций", – отметил Нарышкин.

По его словам, это касается прежде всего боеприпасов большого калибра, дефицитных и дорогих ракет для зарубежных систем ПВО, а также реактивных систем залпового огня HIMARS. Согласно данным СВР, только за последнюю не­делю декабря прошлого года на Ровенскую АЭС было доставлено несколько вагонов таких вооружений.

Нарышкин уверен, что Киев хранит боеприпасы на атомных электростанциях умышленно, поскольку понимает, что Россия не станет наносить по ним удары, осознавая потенциальную опасность ядерной катастрофы. При этом, считает он, Киев сможет переложить вину на РФ, даже если причиной попадания в ту или иную АЭС станет работа украинских систем ПВО.

"Это метод, который часто используют международные террористы. Только в заложниках киевского режима сейчас – не отдельные мирные граждане, а десятки и даже сотни тысяч жи­телей собственной страны и соседних государств", – подытожил глава СВР, выразив надежду на то, что Киев не пойдет на намеренный подрыв таких складов.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил о новых договоренностях союзников Украины по поставкам оружия Киеву. Так, Швеция предоставит Украине 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, еще 19 гаубиц передаст Дания, а от Эстонии Киев получит 155-миллиметровые гаубицы.



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