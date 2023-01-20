Путин обсудил ход СВО на совещании с постоянными членами Совбеза

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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе совещания политики обменялись мнениями о ходе специальной военной операции. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинформировал участников о посещении штаба операции в начале недели. В свою очередь Путин рассказал о своих недавних телефонных международных контактах.

В совещании участвовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все поставленные изначально цели специальной военной операции на Украине остаются актуальными. Он добавил, что освобождение ДНР и ЛНР также находится в приоритете.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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