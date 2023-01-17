Нарышкин назвал невозможным возвращение Крыма в состав Украины

Фото: kremlin.ru

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уверен, что попытки Киева вернуть Крым в состав Украины обернутся провалом. Он прокомментировал заявления украинских властей о намерениях продолжать прикладывать усилия для возвращения полуострова.

"Это невозможно", – передает ТАСС его слова.

Ранее обозреватель американского издания The Federalist Джонатан Тобин заявил, что обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс не только нереализуемо, но и способно привести к дальнейшей эскалации конфликта.

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что украинские власти не имеют четкого плана по возвращению Крыма, поэтому заявления некоторых лиц можно воспринимать как часть информационной войны. По его словам, киевское правительство не сможет вернуть полуостров ни военным, ни дипломатическим путями.

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