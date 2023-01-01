Фото: ТАСС/Zuma

Читатели британского издания Daily Mail обрушились критикой на президента Украины Владимира Зеленского за его обещание захватить Крым.

"Этот парень опасен, его купили, чтобы он играл отведенную ему роль. Украина – не демократическое государство, и ее существование подходит к концу благодаря Зеленскому и тактике Запада", – написал один из комментаторов.

Еще один читатель предложил украинскому лидеру говорить о мире, а не просить финансирования боевых действий у западных государств. Другой напомнил об умирающих людях, в то время как Зеленский накапливает состояние.

Ранее в материале зарубежного издания сообщалось, что Зеленскому не следует пытаться вернуть потерянные территории. Его желание вернуть Крым может привести к эскалации конфликта между РФ и Украиной.

В статье уточнялось, что если Зеленский намерен продолжать боевые действия до возврата Крыма, спецоперация не закончится никогда. Автор материала также посоветовал Западу пересмотреть вопрос поддержки Киева в боевых действиях.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!