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Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо охарактеризовал финансовую помощь Украине как ограбление Европы со стороны Киева. Своим мнением он поделился в Twitter.

"Январь 2023 года. Зеленский вместе с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен (председателем Еврокомиссии. – Прим. ред.) планирует ограбление века! На наши деньги!" – написал политик.

Ранее американский журналист Брэдли Дэвлин заявил, что за восстановления Украины, придется платить простым гражданам США. Он объяснил, что в текущих условиях у Киева нет денег оплачивать услуги финансовой компании BlackRock, которая займется привлечением средств для восстановления страны, поэтому за него это делает Вашингтон.



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