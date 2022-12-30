Желание Зеленского вернуть Крым и Донбасс может привести к катастрофе – СМИ

Фото: president.gov.ua

Обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Украине Крым и Донбасс не только нереализуемо, но и способно привести к дальнейшей эскалации конфликта. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The Federalist Джонатан Тобин.

"Его военные цели нереалистичны и могут привести к катастрофическому, более масштабному конфликту, которого следует избегать любой ценой", – написал журналист.

Он уверен, что если Зеленский действительно намерен продолжать боевые действия до тех пор, пока Украина не вернет территории, то конфликт никогда не закончится, а выиграет от этого только сам украинский лидер.

Тобин считает, что Вашингтон должен пересмотреть свою позицию относительно поддержки Киева. Он уверен, что США не заинтересованы в том, чтобы Донбасс и Крым были украинскими территориями.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник армии США Дуглас Макгрегор выразил мнение, что обещание США передать Украине ЗРК Patriot является жестом, предвещающим поражение украинской армии. По его словам, весной, после передачи вооружений, Запад сможет сказать, что сделал все что мог, но ничего не получилось.



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