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США и их союзники врали Киеву в вопросе членства НАТО на протяжении 14 лет, так как никто не был готов вступить в войну за Украину. Об этом написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.

Вместе с тем он отметил, что главной задачей Вашингтона остается недопущение прямого конфликта с Москвой. Бандоу призвал ставить на первое место интересы американских граждан. В связи с этим он призвал не вмешиваться в кризис на Украине.

"У любого члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось и в нынешнем конфликте", – заключил Бандоу.

Ранее издание The Hill сообщило, что вопрос перемирия между Россией и Украиной уже поднимался на личной встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон. Центробанки Европы и США начали повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией.



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