Кулеба рассказал, как Венгрия "берет в заложники" Украину

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия, борясь с Еврокомиссией за свои деньги от Евросоюза, "берет в заложники Украину". Таким мнением он поделился в интервью изданию "РБК-Украина", передает РИА Новости.

По его словам, в этом году реальный вред был только в мелких санкционных нюансах, когда венгры вынимали из санкционных списков отдельных личностей и бизнес.

"Во всем остальном это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники", – сказал Кулеба.

Он считает, что в комментариях и заявлениях венгерского премьера Виктора Орбана прослеживается "идеологическое совпадение в понимании законов истории" с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Венгрия планирует в 2023 году поставить перед Евросоюзом вопрос о пересмотре санкций, введенных против РФ на фоне специальной военной операции на Украине.

Кроме того, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что если в США захотят увидеть мир на Украине, то он будет. Он не исключил вероятность того, что спецоперация будет продолжаться на протяжении десятилетий. Премьер пояснил, что Киев сможет участвовать в боях, пока получает военную помощь в виде поставок оружия и денежных средств от Запада.

Орбан также напомнил, что некоторые считают Венгрию "пророссийской". Премьер же в ответ подчеркнул, что страна является "провенгерской" и действует в своих интересах. По его словам, для Венгрии важно, чтобы Москва не угрожала безопасности Европы. Вместе с тем, пояснил Орбан, не в интересах граждан отказываться от всех экономических отношений с РФ.

В МИД Украины подчеркнули, что заявления Орбана показывают "патологическое пренебрежение" к Украине и его политическую близорукость. В украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что Орбан косвенно "призывает Украину к поражению". Киев считает, что это привело бы к "прямой угрозе" для Венгрии со стороны России.

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