СМИ узнали о секретном звонке Зеленского в Белый дом

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский перед визитом в Вашингтон тайно позвонил в Белый дом, чтобы получить арестованные деньги российских бизнесменов, сообщает издание Business Insider.

"Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", – говорится в материале.

Отмечается, что в итоге предложение украинского лидера приняли в виде поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов. Он был принят сенатом 22 декабря и на следующий день – палатой представителей.

21 декабря Зеленский посетил Вашингтон, где провел встречу с президентом США Джо Байденом и выступил на совместном заседании обеих палат американского конгресса.

В ходе встречи Байден заверил Зеленского в продолжении поддержки Киева и дальнейшем укреплении обороноспособности страны. А также подтвердил планы Вашингтона поставить Украине батарею ЗРК Patriot.

Как сообщала ранее газета Washington Post, во время встречи между Байденом и Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины.



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