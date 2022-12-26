В Госдуме заявили об отсутствии у Киева конкретного плана по возвращению Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украинские власти не имеют четкого плана по возвращению Крыма, поэтому заявления некоторых лиц можно воспринимать как часть информационной войны. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

"Похоже, что те, кто заявляет о таких планах, – не более чем участники информационной войны. Кто-то просто посчитал, что такие слова важны для того, чтобы подбодрить население", – сказал он.

Новиков заявил, что киевское правительство не сможет вернуть Крым ни военным, ни дипломатическим путями. Кроме того, в случае организации переговоров между двумя странами по вопросу Крыма Украине не удастся достичь успеха. Вернуть полуостров военным путем у Киева также не получится, поскольку решить другие проблемы подобными действиями у украинских властей не получается, сообщил депутат.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о разработке Киевом плана по возвращению Крыма. Он объяснил, что украинское правительство в ходе попытки вернуть полуостров в состав страны будет действовать военным и дипломатическим путями, войдя на территорию Крыма "с оружием в руках".

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, заявил, что план Украины по захвату Крыма носит агрессивный и сумасшедший характер. Совершившие против жителей Крыма преступные действия украинские власти будут наказаны, заявил он.



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