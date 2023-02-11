МАГАТЭ заявило об остановке работы одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине

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Один из энергоблоков Хмельницкой АЭС был остановлен в пятницу в результате ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом утверждается в пресс-релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Сегодня украинский регулятор также проинформировал МАГАТЭ о том, что две из трех действующих украинских атомных электростанций – Ровенская и Южно-Украинская – в качестве меры предосторожности снизили выработку электроэнергии из-за возобновившихся обстрелов энергетической инфраструктуры страны", – указано в сообщении.

В агентстве также отметили, что нестабильность в энергосети привела к тому, что один из энергоблоков Хмельницкой АЭС был остановлен. Факт остановки энергоблока был подтвержден присутствующими на станции наблюдателями МАГАТЭ.

Инспекторы уточнили, что системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС находятся в порядке и работают должным образом.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Харькове, а также в Одесской области на Украине прогремели взрывы. Информацию о взрыве в Хмельницком подтвердил мэр Александр Симчишин. До этого на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили военную технику на украинских АЭС

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