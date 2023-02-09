Гендиректор МАГАТЭ Гросси прилетит в Москву 9 февраля

Фото: ТАСС/CHRISTIAN BRUNA

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прилетит в Москву 9 февраля.

"Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня", – передает РИА Новости его слова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала МАГАТЭ не делать поспешных выводов о том, что на украинских станциях отсутствует военная техника. Она призвала агентство внимательно отнестись к информации РФ о размещении Киевом вооружений на территориях АЭС.

Дипломат попросила тщательно проверить территории АЭС и оценить реальную обстановку.

Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили военную технику на украинских АЭС

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