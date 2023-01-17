00:20Политика
Гросси заявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС
Фото: AP Photo/Theresa Wey
Международное агентство по атомной энергии создало постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он опубликовал в Twitter видеозапись с церемонии поднятия на электростанции флага организации.
"Год назад мы были здесь. И сейчас, даже вопреки всем трудностям, МАГАТЭ здесь. <...> И вот сейчас мы устанавливаем наше постоянное присутствие здесь", – сказал он.
На прошлой неделе МАГАТЭ опубликовало заявление, в котором было указано, что прибывшие на Украину эксперты будут вести мониторинг ситуации на АЭС, предоставлять техническую помощь и оценивать состояние оборудования.
В Международном агентстве по атомной энергии также заявляли, что в ближайшее время специалисты МАГАТЭ будут присутствовать на всех атомных энергетических объектах Украины, в том числе на Чернобыльской АЭС.
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