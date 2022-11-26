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10:16

Политика

В МАГАТЭ предупредили о возможных последствиях обстрела склада с топливом на ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

Удар артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории ЗАЭС может привести к эффекту "грязной бомбы", заявил замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда – и получится "грязная бомба", – сказал Чудаков.

По его словам, контайнмент, который представляет собой трехметровую бетонную стену, не противостоит артиллерийскому удару.

Ранее МАГАТЭ направило экспертов на Украину после первых российских заявлений о подготовке провокации с "грязной бомбой", однако инспекторы не обнаружили никаких свидетельств работы над ней, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

По его словам, МАГАТЭ не могло оставить без внимания данные сообщения, поскольку ситуация с "грязной бомбой" может спровоцировать применения ядерного оружия. Также он сообщил, что эксперты агентства продолжают работать на Запорожской АЭС в рамках постоянной миссии.

3 ноября в международном агентстве сообщили, что проверка трех украинских объектов показала отсутствие признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов.

МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

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