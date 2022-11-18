На Украине не обнаружили следов изготовления "грязной бомбы" – МАГАТЭ

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На Украине не обнаружено следов изготовления "грязной бомбы". Об этом говорится в резолюции, принятой Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что исследование проводилось в трех местах на Украине.

"Агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации", – говорится в сообщении.

Ранее МАГАТЭ направило экспертов на Украину после первых российских заявлений о подготовке провокации с "грязной бомбой", однако инспекторы не обнаружили никаких свидетельств работы над ней, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

По его словам, МАГАТЭ не могло оставить без внимания данные сообщения, поскольку ситуация с "грязной бомбой" может спровоцировать применения ядерного оружия. Также он сообщил, что эксперты агентства продолжают работать на Запорожской АЭС в рамках постоянной миссии.

3 ноября в международном агентстве сообщили, что проверка трех украинских объектов показала отсутствие признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов.



МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

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