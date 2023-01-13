Глава МАГАТЭ прибудет на Украину для размещения экспертов на АЭС

Фото: ТАСС/AP/Theresa Wey

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе совершит рабочий визит на Украину, в ходе которого посетит атомные электростанции для размещений там международных экспертов. Об этом сообщается на сайте организации.

"Гросси будет на Украине на следующей неделе, чтобы обеспечить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что эксперты будут вести мониторинг ситуации на АЭС, предоставлять техническую помощь и оценивать состояние оборудования. В ближайшее время эксперты МАГАТЭ будут постоянно присутствовать на всех атомных энергетических объектах Украины, в том числе на Чернобыльской АЭС.

"Это важный шаг в нашей работе по помощи Украине в эти чрезвычайно трудные времена", – говорится в заявлении.

Помимо прочего, Гросси встретится в Киеве с украинскими с чиновниками, с которыми обсудит вопрос формирования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются, хотя и не так быстро, как должны. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем договориться и установить эту зону в ближайшее время", – сказал Гросси.

По его словам, на текущей неделе на ЗАЭС прибыла новая группа экспертов из трех человек, которая сменила предыдущую.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о тревожной ситуации вокруг Запорожской АЭС. При этом, по его словам, разговор Владимира Путина с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси не запланирован в графике президента.

Тем не менее Песков не исключил разговора российского лидера с Гросси при необходимости, напомнив, что основными собеседниками гендиректора организации являются "Росатом" и его глава Алексей Лихачев.

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