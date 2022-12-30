Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС отключена из-за обстрела – МАГАТЭ

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС отключилась вечером в четверг, 29 декабря, из-за повреждений, вызванных обстрелом, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о линии электропередачи на 330 кВ. В настоящее время ЗАЭС продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности, по единственной внешней линии электропередачи на 750 кВ.

Степень повреждения резервной линии еще не ясна, ведутся работы по ее ремонту.

В свою очередь, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа уточнил, что повреждение резервной линии электропередачи не окажет влияния на работу Запорожской АЭС.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали возводить защитный купол, который первое время будет защищать от осколков и ударов украинских беспилотников, а позже – и от более серьезных угроз.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Москва расценивает удары Киева по Запорожской АЭС как ядерный терроризм. По его словам, в ноябре ВСУ выпустили по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда. Большую часть ракет перехватили российские ПВО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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