Рогов рассказал о подготовке свыше 700 украинских спецназовцев к штурму ЗАЭС

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Свыше 700 украинских спецназовцев находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, спецназовцев готовят к штурму Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения", – пояснил Рогов.

В понедельник, 28 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы планах РФ "покинуть" Энергодар и Запорожскую АЭС. До этого эти сообщения опровергли в администрации Энергодара.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина никак не помогла в продвижении консультаций по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

При этом, добавил он, о необходимости принятия срочных мер безопасности говорят непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

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