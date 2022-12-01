В "Росэнергоатоме" заявили, что среди сотрудников ЗАЭС были корректировщики ВСУ

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что среди сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска, числились корректировщики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Что касается заблокированных – их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии", – сказал Карчаа в эфире Первого канала.

До этого Карчаа прокомментировал публикации украинских СМИ об ограничении доступа работников на ЗАЭС. Он рассказал ТАСС, что только единицы сотрудников ЗАЭС решили не подписывать новый трудовой договор, им заблокировали пропуска.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что более 700 спецназовцев ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС. По его словам, они обучены совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения.

До этого в результате обстрела со стороны ВСУ работа расположенных между четвертым и пятым энергоблоками Запорожской АЭС емкостей с дистиллятами была нарушена.

При этом Карчаа сообщил, что незначительные обстрелы не оказывают влияние на работу дистиллятов. Однако продолжение атак может привести к значительному ущербу.



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