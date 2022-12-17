Защитный купол начали строить над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали возводить защитный купол. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол", – написал он.

Рогов пояснил, что первое время купол будет защищать от осколков и ударов украинских беспилотников, а позже – и от более серьезных угроз.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия расценивает удары ВСУ по Запорожской АЭС как ядерный терроризм. Он отметил, что часть украинских ракет попадает в объекты, влияющие на безопасное функционирование электростанции.



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