Говорить о сроках достижения соглашения по ЗАЭС еще рано – постпред РФ

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Говорить о сроках достижения соглашения по защитной зоне на Запорожской АЭС еще рано. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Говорить о том, что мы приближаемся к договоренности, пожалуй, еще рано. И прогнозировать сроки финализации переговорного процесса я бы не стал", – приводит его слова ТАСС.

По словам Ульянова, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на прошлой неделе встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и в ходе этой встречи обсуждалась тема зоны безопасности на ЗАЭС.

Он уточняет, что прямые переговоры в трехстороннем формате помогли бы ускорению переговоров, но заявляет, что "в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно". Дипломат заявил, что по этой причине Гросси приходится общаться поочередно то с российской, то с украинской стороной.

Кроме того, Ульянов подчеркнул, что украинская сторона все еще не сформулировала свою позицию, тогда как Россия внесла конкретные предложения еще 11 октября.

Он также заметил, что украинский "Энергоатом" посылает странные публичные сигналы, например, о создании зоны безопасности станции "при ее полной демилитаризации и деоккупации".

"Всерьез подобные заявления воспринимать, как вы понимаете, трудно", – резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия направила в МАГАТЭ конкретные предложения по решению проблемы с зоной безопасности вокруг ЗАЭС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

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