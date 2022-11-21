Москва призвала МАГАТЭ потребовать от Киева прекратить обстрелы ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно потребовать от Киева прекратить обстрел Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению дипломата, агентство должно "занять ответственную позицию" с учетом беспрецедентной ситуации.

"В качестве авторитетного и независимого международного органа надо наконец уйти от абстрактных осуждений и требований прекращения обстрелов ЗАЭС без адресной отсылки и четко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки", – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Вооруженные силы Украины возобновили удары по территории на периметре станции, в том числе 19 и 20 ноября. Под удар среди прочего попали площадки для хранения радиоактивных отходов.

Накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Мариано Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, назвав происходящее "игрой с огнем". Специалист также подтвердил, что ради обеспечения безопасности объекта планирует посетить как Украину, так и Россию.

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