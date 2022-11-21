Глава МАГАТЭ заявил об осведомленности Путина положением дел на ЗАЭС

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Владимир Путин находится в курсе всех нюансов текущей ситуации на Запорожской АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает CBS.

"Безусловно, он знает каждую деталь (происходящего на станции. – Прим. ред.), что меня поразило. <...> В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии", – сказал он.

По словам Гросси, президент России очень хорошо знает ЗАЭС. Также он сообщил, что эксперты МАГАТЭ имели возможность беспрепятственно выполнять свои задачи на объекте.

"Были районы, где мы были ограничены. Но все, что нам нужно было увидеть, мы смогли увидеть", – заявил Гросси.

Он подчеркнул, что вокруг станции необходимо создать зону безопасности, чтобы исключить угрозу ядерной катастрофы. По словам гендиректора МАГАТЭ, это особенно необходимо с учетом продолжающихся обстрелов.

Также Гросси назвал ситуацию в районе ЗАЭС беспрецедентно нестабильной и требующей срочных действий.

19 ноября ВСУ нанесли 12 ударов по периметру электростанции. Шесть снарядов попали в систему охлаждения, еще три – в КПП-2. Пострадавших в результате обстрела не оказалось.

20 ноября обстрелы повторились. По территории АЭС было выпущено как минимум 15 снарядов. Падения были зафиксированы в спецкорпусе № 2, где хранится ядерное топливо, а также в районе сухого хранения ядерных отходов.

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