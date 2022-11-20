Глава МАГАТЭ намерен посетить РФ и Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Россию и Украину в целях обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

"Ситуация на станции вчера и сегодня ухудшилась. Вчера вечером обстрелы ЗАЭС возобновились, сегодня утром они были продолжены. <...> Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС". – сказал Гросси.

Он отметил, что эксперты организации планируют провести осмотр станции и оценить масштабы разрушений утром в понедельник, 21 ноября. По словам Гросси, в результате обстрелов станция понесла определенный ущерб, однако реакторы не пострадали.

"Скорее всего, затронута была зона, где находится отработавшее и новое топливо", – заявил он.

Гросси подчеркнул, что создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС является неотложной задачей. Он добавил, что 20 ноября обсудил этот вопрос по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Ранее в своих беседах с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским я говорил о необходимости защитить станцию", – сообщил Гросси.

Ранее Гросси призвал от имени МАГАТЭ немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

Накануне ВСУ нанесли 12 ударов по периметру электростанции. Шесть снарядов попали в систему охлаждения, еще три – в КПП-2. Пострадавших в результате обстрела не оказалось.

В воскресенье днем обстрелы повторились. По территории АЭС было выпущено как минимум 15 снарядов. Падения были зафиксированы в спецкорпусе № 2, где хранится ядерное топливо, а также в районе сухого хранения ядерных отходов.

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