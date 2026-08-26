Россияне смогут изменить форму получения набора соцуслуг до 1 октября

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Федеральные льготники, получающие единовременную денежную выплату, могут выбрать, как получать набор социальных услуг – в натуральном виде или деньгами, сообщили в Социальном фонде России.

В состав набора соцуслуг входят лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Подать заявление на отказ от услуг в пользу денежных средств или на возобновление получения услуг можно онлайн или лично в клиентских службах Социального фонда и МФЦ. По данным ведомства, такие заявления обрабатываются в среднем за один день.

Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября текущего года. Выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года.

Ранее в Федеральной налоговой службе напомнили, что россияне могут оформить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность и вернуть 13% от перечисленной суммы. При этом он не может быть больше 25% от годового дохода.

Таким образом, если за год человек заработал 500 тысяч рублей и пожертвовал 50 тысяч, то он получил возврат в размере 6,5 тысячи рублей.

