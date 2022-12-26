"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

"Росатом" принял ряд мер по повышению надежности Запорожской атомной электростанции, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом сообщает газета "Известия".

"Сейчас мы занимаемся ее (ЗАЭС. – Прим. ред.) теплоснабжением, обеспечиваем ее устойчивое состояние и теплоснабжение города Энергодар, города украинских атомщиков, который тоже очень сильно пострадал", – сказал Лихачев.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали возводить защитный купол, который первое время будет защищать от осколков и ударов украинских беспилотников, а позже – и от более серьезных угроз.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Москва расценивает удары Киева по Запорожской АЭС как ядерный терроризм. По его словам, в ноябре ВСУ выпустили по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда. Большую часть ракет перехватили российские ПВО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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