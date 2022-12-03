Глава МАГАТЭ назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по защите станции

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Отвод вооружений с Запорожской атомной электростанции является частью соглашения по ее защите. Об этом в беседе с La Repubblica заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Вывод вооружений с электростанции – это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения", – сказал Гросси.

По его словам, Россия не имеет ничего против соглашения и защиты станции. Поэтому обе стороны пришли к соглашению о недопущении обстрелов станции в целях сохранения безопасности.

Главной целью соглашения Гросси назвал недопущение ядерной катастрофы, которая может произойти в результате обстрелов.

Ранее неоднократно сообщалось о высоких рисках возникновения на ЗАЭС аварии. Руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков уточнял, что удар артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории ЗАЭС может привести к эффекту "грязной бомбы". Глава "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, сообщал о высоких рисках возникновения атомной аварии.



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