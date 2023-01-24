Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили военную технику на украинских АЭС

Фото: ТАСС/IAEA Press Office via AP

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы не обнаружили военную технику на территориях украинских атомных электростанций.

"Наша команда в сотрудничестве с украинским менеджментом проверила, есть ли военная техника. Конечно, результат этих проверок был негативным, и мы собираемся сделать отчет", – приводит ТАСС его слова.

Он еще раз напомнил о необходимости создания безопасной зоны вблизи Запорожской АЭС. Для контроля за ситуацией инспекторы международного агентства должны присутствовать на всех украинских станциях, добавил Гросси.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что украинские войска складируют поставляемые западными странами вооружения на территориях атомных электростанций, понимая, что это убережет их от российских ударов.

По его словам, это касается прежде всего боеприпасов большого калибра, дефицитных и дорогих ракет для зарубежных систем ПВО, а также реактивных систем залпового огня HIMARS. Согласно данным СВР, только за последнюю не­делю декабря прошлого года на Ровенскую АЭС было доставлено несколько вагонов таких вооружений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжение взаимодействия России и МАГАТЭ является особенно важным в условиях хранения Вооруженными силами Украины боеприпасов на территории Запорожской атомной электростанции.

Гросси сообщил о начале работы МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС

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