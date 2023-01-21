Карчаа раскрыл подробности вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Украина активизировала попытки вербовки сотрудников Запорожской АЭС, а также запугивает членов семей тех из них, кто находятся на контролируемой Киевом территории. Об этом в интервью РИА Новости рассказал советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

Он напомнил, что был период, когда спецслужбы Украины немного успокоились, однако сейчас они снова активизировались. По его словам, они вербуют людей разными методами, в том числе и по телефону.

"Все это создает, конечно, большие трудности в работе с персоналом, поэтому говорить о полном заполнении всех вакансий пока рано. Несмотря ни на что, мы идем вперед", – сказал Карчаа.

Он подчеркнул, что люди все равно подписывают контракты, и сейчас их уже более трех тысяч.

Ранее Карчаа заметил, что люди не поддаются на провокации, несмотря на то, что украинская сторона продолжает угрожать работникам ЗАЭС и их семьям. Он добавил, что сотрудники Запорожской ЗАЭС и их психологическое состояние в коллективе является одним из столпов ядерной безопасности, который Украина продолжает подрывать.

"Росэнергоатом" устранил большинство значительных повреждений объектов инфраструктуры Запорожской атомной электростанции, ущерб которым нанесли ВСУ.



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