В "Росэнергоатоме" сообщили об устранении всех значительных повреждений Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил об устранении большинства наиболее значительных повреждений объектов инфраструктуры Запорожской АЭС. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что инфраструктуре был нанесен колоссальный ущерб. При этом провести значительную часть работ по восстановлению удалось оперативно.

"Объем выполненных к настоящему времени работ достаточно внушителен, но до полного восстановления еще работать и работать", – уточнил он.

Также Карчаа рассказал, что в качестве дополнительных мер по защите объектов были возведены дополнительные защитные инженерно-строительные конструкции.

По его словам, работы осуществлялись в период сильнейших артиллерийских обстрелов. Деятельность людей, которые продолжали возведение конструкций в опасных для жизни условиях, он назвал подвигом.

"Безопасность – это сфера, которая требует тишины и мужества", – подчеркнул Карчаа.

Кроме того, он заявил, что шесть реакторов энергоблоков Запорожской атомной станции могут быть оперативно запущены, если будет принято соответствующее решение.

"Два блока находятся в данный момент в состоянии текущего ремонта. Два блока в режиме так называемого холодного останова и два блока – пятый и шестой – в режиме горячего останова", – объяснил представитель "Росэнергоатома".

Однако, по его словам, сделать это мешает "неадекватность украинского режима".

В результате обстрела со стороны ВСУ работа расположенных между четвертым и пятым энергоблоками Запорожской АЭС емкостей с дистиллятами была нарушена.

При этом советник генерального директора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что незначительные обстрелы не оказывают влияние на работу дистиллятов. Однако продолжение атак может привести к значительному ущербу.

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